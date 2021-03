Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube komplett abgebrannt

Kutzleben (ots)

Durch ein Feuer wurde am Dienstagabend eine Gartenlaube in Kutzleben, im Unstrut-Hainich-Kreis, komplett zerstört. Durch die Rettungsleitstelle wurde kurz nach 18.30 Uhr die Polizei über den Brand informiert. Die Gartenlaube in der Mühlhäuser Straße, etwas außerhalb der Ortschaft, brannte vollständig aus. Der 63-jährige Eigentümer gab an, dass in der Laube auch Gartengeräte eingelagert waren, die ebenfalls Opfer des Feuers wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter 03601/4510, zu melden.

