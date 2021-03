Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gärten, das Ziel von Einbrechern

Sondershausen (ots)

Zwei Gartenlauben waren am zurückliegenden Wochenende das Ziel von Einbrechern. In der Gartenanlage Bebratal gelangten der oder die Täter gewaltsam durch ein Seitenfenster in die Laube. Sie erbeuteten einen Fernseher und eine Gartenpumpe. Mit einem Fahrradsattel verschwanden die ungebetenen Gäste aus einer Laube im Holunderweg. Zur Höhe der entstandenen Schäden sind noch keine Angaben möglich.

