Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rohrgreifer erbeutet

Beuren (ots)

Einen Rohrgreifer stahlen bislang Unbekannte in der Zeit vom vergangenen Donnerstagnachmittag bis zum Montagvormittag von einem Container in Beuren. Der Container gehört zu einer Baustelle am Dünblick. Der Wert des Rohrgreifers wird mit 2.500,- Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt, unter 03606/6510, zu melden.

