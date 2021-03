Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Einbrecher entwendeten aus einem Motorradladen in der Alten Leipziger Straße im Nordhäuser Ortsteil Bielen Werkzeug in bisher unbekannter Menge. Die Täter zerstörten in der Zeit von Samstagmittag bis Montagvormittag eine Fensterscheibe des Motorradhandels und stahlen aus der Werkstatt umfangreiches Werkzeug. Die genaue Anzahl und der Wert des Werkzeuges ist bisher nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen, unter 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell