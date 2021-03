Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen Unfall verursacht

Artern (ots)

Ein 20-jähriger war am Sonntag gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Sangerhäuser Straße und Karl-Hühnerbein-Straße an einen Verkehrsunfall beteiligt. Er befuhr mit einem Audi A4 die Karl-Hühnerbein-Straße und anschließend kollidierte er an der Kreuzung mit dem Seat des vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Unfallbeteiligten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme kam bei einem freiwilligen Drogentest heraus, dass der Audifahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung seines Führerscheins.

