Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall an Kreuzung, Frau verletzt

Kammerforst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, kurz nach 16.00 Uhr, auf der Straße der Einheit. Ein 36-jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Backsgasse in Richtung Straße der Einheit. An der Kreuzung beider Straße kollidierte er mit einem von rechts kommenden Mitsubishi. Die 31-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den weiterhin fahrtüchtigen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7.000,- Euro.

