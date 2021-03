Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten einer Parteigeschäftsstelle zerstört, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Bündnis 90, Die Grünen in der Barfüßerstraße. Unbekannte warfen am Samstag, 20. März, gegen 5 Uhr, Pyrotechnik in den Briefkasten, die im Inneren detonierte. Neben dem komplett zerstörten Briefkasten ist auch die Wandfassade beschädigt worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es sich um zwei Täter handeln, die unmittelbar nach dem Knall in Richtung Altstadt davonliefen. Trotz sofortigen Einsatzes eines Spezialhundes, konnten die Tatverdächtigen entkommen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

