Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind verletzt sich bei Fahrradunfall

Sondershausen (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 8-Jähriger mit seinem Fahrrad den Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Frankenhäuser Straße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit dem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Das Kind wurde hierbei verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW entstand leichter Sachschaden an der Stoßstange.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell