Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hühnerhaus in Brand

Heygendorf (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag, gg. 03.10 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache in der Kolonie ein Hühnerhaus mit angrenzendem Holzdepot in Brand. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Artern, Mönchpfiffel und Heygendorf zum Einsatz. In dem Häuschen befanden sich sechs Hühner, von denen sich drei vor den Flammen retten konnten. Drei Tiere sind verendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Kriminalpolizei Nordhausen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell