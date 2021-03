Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teppich aus Einkaufszentrum entwendet

Sondershausen (ots)

Am 20.03.2021 zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Einkaufszentrum in der Lange Straße einen 2m x 1,5m großen Teppich mit der Aufschrift "Galerie Am Schlossberg". Dieser Teppich lag im Bereich eines Flures in der Galerie. Wer konnte hierzu entsprechende Beobachtungen machen? Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser gern unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell