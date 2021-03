Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht PI Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Straftaten

Am 20.03.2021 kam es in Lindewerra gegen 12:30 Uhr zwischen einer männlichen und weiblichen Person zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug die männliche Person der weiblichen Person mehrfach gegen den Kopf.

Am 20.03.2021 wurde in den Abendstunden festgestellt, dass im Vorraum der Volksbank in Worbis in der Franz-Weinrich-Straße eine Deckenlampe durch bisher unbekannte Täter beschädigt worden war. Die Lampe war heruntergerissen worden, wobei auch angrenzende Deckenpanele beschädigt wurden.

Verkehrsgeschehen

Am 20.03.2021 gegen 15:00 Uhr kam es in Berlingerode zu einer Berührung der Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Ein Unfallbeteiligter konnte von dem anderen Unfallbeteiligten erst in Weißenborn Lüderode angehalten werden.

In der Nacht vom 20.03.2021 zum 21.03.2012 wurden zwei Pkw festgestellt, welche unter dem Einfluß von Alkohol oder Drogen geführt worden waren.

