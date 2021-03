Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Das Sportgerät als Tatmittel

Bad Langensalza (ots)

Am 20.03.2021 gegen 23:05 Uhr wurde die Polizei nach Bad Langensalza, in die Hannoversche Straße gerufen. Ein Anwohner meldete eine körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt 5 Personen. Dabei wurde ein 18- Jähriger im Eingangsbereich seines Mehrfamilienhauses, mit einer mit Gewichten bestückten Hantelstange niedergeschlagen. Als tatverdächtig konnten bisher 2 junge Männer ermittelt werden, die zuvor in die Wohnung des Opfers eingebrochen waren. Hierbei entwendeten sie zumindest das als Tatmittel eingesetzte Sportgerät. Die Hintergründe für die Tat sind bisher noch unklar. Die Tatverdächtigen standen unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Geschädigte ist mit einem Schrecken und einem gebrochenen Nasenbein davon gekommen. Nach einer dritten, tatverdächtigen, weiblichen Person wird noch gesucht. Hinweise zur Person können an die PI Unstrut- Hainich oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell