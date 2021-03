Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos beschädigt

Mühlhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verursachte in der Nacht zum Freitag an zwei Autos Sachschäden. Er lief gegen 00.40 Uhr durch die Waidstraße und trat dort an zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Unbekannte bereits verschwunden. Er soll ein dunkles Kapuzenshirt getragen haben. Wer ähnliche Beobachtungen in der Gegend um die Waidstraße gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

