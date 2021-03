Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigenerstattung in Pandemiezeiten

Nordthüringen (ots)

In eigener Sache bittet die nordthüringer Polizei die Bevölkerung um Mitarbeit bei der Anzeigenerstattung. In Pandemiezeiten soll so wenig wie möglich Personenkontakt gepflegt werden. Leider hat dies auch Auswirklungen auf den Kontakt der Bürger mit ihrer Polizei. Aus diesem Grunde sollten nach Möglichkeit Strafanzeigen schriftlich erstattet werden. Dies nutzen bereits viele Anzeigenerstattende und melden sich schriftlich. Aus den gemachten Erfahrungen bittet die Polizei, dass die schriftlichen Ausführungen doch teilweise etwas aussagekräftiger gestaltet werden sollten, da ansonsten die Anzeigenaufnahme nur erschwert möglich ist. Bitte geben Sie bei Ihren Ausführungen so genau wie möglich an, wer, was, wann, wo gemacht hat und wer genau der oder die Geschädigten sind. Die Polizei bedankt sich dafür.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell