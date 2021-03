Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rabiater Ladendieb

Großengottern (ots)

Zu einem rabiaten Ladendieb ist die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis am Mittwoch, kurz nach 15.30 Uhr, gerufen worden. Ein polizeibekannter 25-jähriger hatte in einem Einkaufsmarkt in der Mühlhäuser Straße mehrere Dosen Bier gekauft und diese auch bezahlt. Nicht bezahlt hatte er jedoch zwei Päckchen Babynahrung im Wert von knapp 40 Euro. Diese versteckte er in seinem Rucksack und wollte sie an der Kasse vorbei schmuggeln. Ein aufmerksamer Zeuge sprach den Täter hinter der Kasse an und verlangte die Herausgabe der Beute. Dieser zog sofort ein Pfefferspray aus seiner Tasche und drohte damit. Da aber genau zu diesem Zeitpunkt mehrere Frauen und Kinder in unmittelbarere Nähe standen, ließ der Zeuge den Täter aus dem Markt gehen. Mit Hilfe eines Mitarbeiters des Marktes gelang es dem Zeuge den Täter außerhalb des Marktes zu stellen. Obwohl der Täter sich mit dem Spray wehrte und versuchte zu flüchten, konnte der mutige Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen schweren räuberischen Diebstahls ermittelt.

