Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Verletzte und hoher Schaden nach Unfall

Breitenworbis (ots)

Vier verletzte Menschen, darunter ein Kind, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Breitenworbis. Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Hyundai die Halle-Kasseler-Straße aus Richtung Kreisel in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam sie auf Höhe der Einfahrt Lindei von der Straße ab, überfuhr eine Grünfläche, touchierte eine Werbetafel und ein Verkehrszeichen. Im Anschluss stieß der Hyundai gegen einen Mazda, dessen 52-jährige Fahrerin vom Parkplatz der Bäckerei auf die Straße auffahren wollte. Der Mazda schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen einen parkenden Skoda Fabia. Die 52-jährige Fahrerin des Mazdas und deren Beifahrer sowie die Verursacherin und deren 6-jährige Tochter kamen, teilweise schwer verletzt, ins Krankenhaus. Möglicherweise führten plötzlich auftretende, gesundheitliche Probleme bei der Verursacherin, vor dem Unfall, zum Unfallgeschehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell