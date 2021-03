Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkäuferin nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Feldstraße gekommen. Ein 32-jähriger Syrer attackierte mit einem Einkaufskorb einen 27-jährigen Afghanen. In der Folge schlug er mit den Fäusten auf ihn ein. In dem Gerangel wurde eine Mitarbeiterin des Geschäftes verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer erhielt Hausverbot. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell