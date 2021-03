Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzunfall, die Polizei sucht Zeugen

Sollstedt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag, 12. März, in Sollstedt ereignet hat. Gegen 14.50 Uhr stießen zwei Fahrzeuge, ein Mercedes Vito und ein Rover Mini Cooper, auf dem Parkplatz des Norma Marktes, Am Bahndamm, beim Ausparken zusammen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Ein wichtiger Zeuge ist ein Mann sein, der nach Aussage eines Unfallbeteiligten, das Geschehen beobachtet haben soll.

