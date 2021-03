Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tiere unzureichend versorgt, Anzeige erstattet

Bad Frankenhausen (ots)

Offensichtlich unterernährte und verwahrloste Kaninchen, ein Hängebauchschwein, ein totes Tier und Fellreste, diesen grausigen Fund machte ein Zeuge in einer Gartenparzelle, am Dienstag, in Bad Frankenhausen. Er informierte die Polizei. Die Polizisten dokumentierten die Situation und erstatteten Anzeige gegen den 27-jährigen Gartennutzer. Das Veterinäramt wurde involviert. Die Tiere blieben in ihren Stallungen, der Zeuge kümmerte sich um Fressen und Wasser für die Tiere.

