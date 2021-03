Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten beobachten Unfall

Nordhausen (ots)

Unfreiwillig wurden Polizisten am Montagmittag Zeuge eines Unfalls Am Salzagraben. Sie mussten verkehrsbedingt warten und beobachteten so das Unfallgeschehen. Ein 23-jähriger Autofahrer beabsichtigte mit seinem BMW vom Salzagraben auf die Bochumer Straße aufzufahren. Hierbei kollidierte er mit einem auf der Bochumer Straße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Golf. Beide Autofahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand Sachschaden.

