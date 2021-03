Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Röhring (ots)

Unbekannte stahlen von Sonntag, 14. März, zu Montag, 15. März, aus einer Garage in der Hauptstraße eine rote Simson, S 51. An dem Zweirad war das Versicherungskennzeichen ADN 905, 5174823 angebracht. An der Garage entstand kein Schaden.

