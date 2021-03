Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit mit Eisenstange in Gemeinschaftsunterkunft

Nordhausen (ots)

Zwei Männer gingen am frühen Montagabend in der Conrad-Fromann-Straße mit einer Eisenstange aufeinander los. Bei Eintreffen der Polizei war einer der Männer bereits verschwunden. Sein Kontrahent musste mit einer Kopfplatzwunde medizinisch behandelt werden. Knapp zwei Stunden später kam es in der Ostrower Straße, in einer Gemeinschaftsunterkunft, zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei der auch wieder eine Eisenstange zum Einsatz kam und ein Täter von der ersten Auseinandersetzung gehandelt haben soll. Hier ging ein verbaler Streit voraus. Was sich genau abgespielt hat und die Hintergründe der Auseinandersetzungen sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell