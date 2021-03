Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher ertappt

Artern (ots)

Der Besitzer einer Scheune in Artern erwischte am Montagnachmittag zwei Männer beim Einbruch in die Scheune. Er parkte deren Auto zu und informierte die Polizei, die sich um die zwei Einbrecher kümmerte. Die jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren waren zuvor gewaltsam in die Scheune, am Helmfeld, eingedrungen und zerstörten dabei eine Kette mit Vorhängeschloss. Gegen die Täter wurde Anzeige erstattet.

