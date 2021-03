Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Dingelstädt (ots)

Zwei leichtverletzte Autofahrer sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der Bundesstraße 247 bei Dingelstädt. Ein 34-jähriger Mann befuhr, gegen 7.50 Uhr, mit seinem VW Golf die Bundesstraße in Richtung Kallmerode, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Die dahinterfahrende 26-Jährige, in ihrem Ford Transit, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. An der Unfallstelle führten die Kameraden der Feuerwehr den Verkehr einspurig vorbei. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

