Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radladerschaufel gestohlen

Ebeleben (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 12. zum Freitag, 13. März, verschwand von einer Baustelle in der Sondershäuser Straße eine Radladerschaufel. Der Schaden wird auf ca. 3600 Euro geschätzt. Wer etwas beobachtet hat, insbesondere verdächtige Fahrzeuge, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell