Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quads gestohlen

Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende gelangten Unbekannte gewaltsam auf das Gelände eines Autohauses in Kleinwerther, Am Mühlweg. Von dort stahlen sie fünf Quads im demontierten Zustand und hinterließen so einen Schaden von mindestens 35000 Euro. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um Quads vom Typ Shade Xtreme Touring 850 in grau und schwarz, sowie Guepard 650 in grau. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Wochenende in der Gegend um das ehemalige Hotel in Kleinwerther verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Jeder noch so kleine Hinweis kann die Ermittler weiterbringen. Zeugen melden sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960.

