LPI-NDH: Wichtige Zeugin nach Unfall gesucht

Im Zusammenhang mit einem Unfall am Samstag, 13. März, gegen 19.40 Uhr, sucht die Polizei eine Zeugin. (siehe OTS Pressemeldung vom 14. März, 7.41 Uhr) Die 29-jährige Unfallverursacherin befuhr vor ihrem Unfall die Veilchenstraße, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert ist, sehr zügig. Eine Frau stand, sichtlich erschrocken, an einer Hecke und beobachtete die Autofahrt der Unfallfahrerin. Die Frau ist eine wichtige Zeugin und wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Die Autofahrt der 29-Jährigen, die unter Drogeneinfluss stand, endete an einem Baum.

