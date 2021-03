Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor der Polizei, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 20.00 und 20.45 Uhr, wollten Polizisten in der Halleschen Straße, an der Totaltankstelle, einen grauen Audi A4 mit Nordhäuser Kennzeichen kontrollieren. Vergeblich, denn der Fahrer gab Gas und flüchtete mit über 100 km/h über Bielen zur Anschlussstelle der Autobahn 38, wo er vermutlich in Richtung Göttingen auffuhr. Um keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu gefährden, ließen die Polizisten das Auto fahren und konnten im Nachhinein den Autofahrer ermitteln. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Nordhausen, gegen den nun wegen illegalen Autorennens ermittelt wird. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem flüchtigen Audi aufgefallen ist und Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können. Außerdem werden andere Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des Audis gefährdet worden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

