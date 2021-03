Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an den Eingangstüren

Artern (ots)

Unbekannte versuchten im Laufe des Sonntags in mindestens drei Reihenhäuser in der Puschkinstraße einzubrechen. An den Eingangstüren waren Beschädigungen erkennbar. In die Häuser gelangten der oder die Täter aber nicht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

