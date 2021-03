Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen

Esperstedt (ots)

Der Fahrer eines Pkw Citroen wurde am 13.03.2021 gegen 23:30 Uhr in der Frankenhäuser Allee angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der angebotene Drogentest war positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

