Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter Zweiradfahrer

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Paketauslieferungsservice fährt am 12.03.20021 gegen 17 Uhr in der Hermstedtstraße/Jeachaburger Weg über die Bordsteinkante in den fließenden Verkehr ein und übersieht dabei den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Dieser stürzt und wird dabei schwer verletzt. Ein Drogentest beim Unfallverursacher verläuft positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt.

