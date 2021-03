Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht 2

Artern (ots)

Ein Skoda Fabia wurde am 13.03.2021 zwischen 14:35 und 14:50 Uhr in der Magdalenenstraße beschädigt. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Einparken in eine Parklücke mit dem geschädigen Skoda. Schaden am Skoda: 800 Euro.

