Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht 1

Oldisleben (ots)

Auf dem Parkplatz der Zahnarztpraxis in der Karl-Liebknecht-Straße 1 wurde am 10.03.2021 zwischen 10:00 und 10:30 Uhr ein abgeparkter Pkw Audi beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Schaden am Audi: 2000 Euro.

