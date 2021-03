Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tiefer Blick in das Glas

Nordhausen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 20:50 Uhr stellten Beamte der LPI Nordhausen einen 43 jährigen samt Hund in einem Opel in Nordhausen, Bochumer Straße fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Vermutlich war der Fahrer aber nicht nur stark alkohlisiert, sondern stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, denn auch ein Notarzt musste noch zum Einsatz kommen, da der Mann scheinbar zunehmend in die Bewusstlosigkeit fiel. Den mitgeführten Hund konnten die Beamten an das Tierheim Nordhausen übergeben. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen den Mann lag zudem eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis vor, weshalb der aufgefundene Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden anschließend sichergstellt.

