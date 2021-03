Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht verunfallt

Nordhausen (ots)

Eine 29 jährige befuhr am Samstag gegen 19:40 Uhr mit ihrem BMW die Northeimer Straße und kollidierte hier mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Anschließend verließ die Fahrerin pflichtwidrig und fußläufig die Unfallstelle. Beamte der LPI Nordhausen konnten die Fahrerin in einem Keller der Northeimer Straße aufgreifen. Ein durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv auf Amphetamine. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die LPI Nordhausen.

