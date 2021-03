Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter windigen Bedingungen

Landkreis Nordhausen, B4 (ots)

Ein Unfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag 12.3.2021 gegen 11:00 Uhr auf der B4, kurz nach dem Abzweig Hain in Fahrtrichtung Sondershausen. Der Unfallverursacher befuhr die B4 mit seinem Fahrzeuggespann (PKW mit Anhänger) in Richtung Sondershausen, als ihn eine Windböe erfasste. Dabei wurde sein geführter Anhänger auf die Gegenfahrbahn gedrückt und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW. Der Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde hierbei leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR.

