Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3 auf einen Streich

Nordhausen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag 11.03.2021 auf Freitag 12.03.2021 entwendeten unbekannte Täter in Nordhausen, Am Alten Tor gleich 3 Paar amtliche Kennzeichen von dort auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeugen. Entwendet wurden die Kennzeichentafeln NDH-RS51, NDH-D2178 und NDH-J269.

Wer Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben kann, meldet sich bei der LPI Nordhausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell