Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe gehen schaukeln

Bleicherode (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.03.2021 bis 13.03.2021 verschafften sich unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bleicherode. Hier durchtrennten sie die Seile einer Schaukel und entwendeten in der Folge die Nestschaukel im Wert von ca. 30EUR.

Hinweise zur Tat sind an die LPI Nordhausen zu richten.

