Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hunger macht erfinderisch

Nordhausen (ots)

Hungrig war ein Einbrecher wohl in der Nacht zum Freitag in Nordhausen. Er brach einen Container auf, der zu einem Asiaimbiss in der Halleschen Straße gehört. Mit Lebensmitteln im Wert von mehreren hundert Euro, darunter Entenbrüsten und Sushi, verschwand er.

