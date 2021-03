Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt und weitergefahren

Hundeshagen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 15.50 und 17.45 Uhr im Königstal eine Unfallflucht. Der Fahrer eines VW Multivan hatte in dieser Zeit sein Fahrzeug am Straßenrand in Richtung Breitenbach abgestellt. Als er zum Auto zurückkehrte, wies dieses erhebliche Beschädigungen im Bereich des linken Außenspiegels auf. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

