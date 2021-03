Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots)

Einen Autofahrer ohne Führerschein erwischten Polizisten am Mittwochnachmittag in Nordhausen. Sie kontrollierten den 30-Jährigen aus Leinefelde, gegen 14.50 Uhr, in der Bielener Straße. Er musste seinen Opel Corsa stehen lassen.

