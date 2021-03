Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, beabsichtigte der 46-jährige Fahrer eines Transporters von einem Einkaufsmarkt kommend nach rechts in die Brüsseler Straße abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem von links herannahenden, vorfahrtsberechtigten, Renault Twingo zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand Schaden.

