Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall am Kreisel

Mühlhausen (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Mühlhausen. Eine 44-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Seat den Kreisverkehr in der Feldstraße, Friedrich-Naumann-Straße. Als die den Kreisverkehr verlassen wollte, stoppte sie ihr Fahrtzeug kurz, um Kindern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Die dahinter fahrende 57-jährige Autofahrerin in ihrem Mitsubishi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf. Die 44-Jährige und ihr 65-jähriger Beifahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

