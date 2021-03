Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug von Firmengelände gestohlenen

Nordhausen (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Zaun und drangen so auf ein Firmengelände an der Alten Leipziger Straße ein. Dort zerstörten die Täter die Seitenscheibe eines geparkten Transporters. Mit Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro verschwanden die Diebe. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell