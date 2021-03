Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technik aus Traktor gestohlenen

Westerengel (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drangen Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände der Agrargenossenschaft in der Hauptstraße ein. Aus einem abgestellten Traktor stahlen der oder die Täter ein GPS System, inklusive Steuerungseinrichtung. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

