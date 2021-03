Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kiefern beschädigt, die Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Effelder (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich bereits im Dezember 2020 ereignet hat. Unbekannte schnitten in einer Kiefernaufforstung in Effelder zahlreiche Äste an den Kiefern ab und beschädigten diese so. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag 7. und Freitag 18. Dezember. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell