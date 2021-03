Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßengraben stoppt Auto

Unstruttal (ots)

Im Straßengraben endete die Autofahrt eines 48-Jährigen am Dienstagabend in Reiser. Der Mann kam gegen 19 Uhr im Schröteroder Weg von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Hieraus konnte er sich noch befreien, schleuderte jedoch im Anschluss mit seinem Passat erneut über die Straße wieder in den Graben. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Passat wurde beschädigt.

