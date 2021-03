Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Balkon beschossen

Greußen (ots)

Bereits am Montag, 8. März, soll ein 20-Jähriger, in der Hermann-Hesse-Straße mit einer Softairwaffe auf die Fenster einer Wohnung gezielt haben. Der Bewohner hatte kurz nach 20 Uhr mehrere Einschläge gehört, war aber von Steinwürfen ausgegangen. Erst später entdeckte er Kugeln einer Softairwaffe auf dem Balkon. Die Polizei stellte die Kugeln sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell