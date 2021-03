Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußtritte gegen Auto

Roßleben (ots)

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 11 und 14 Uhr in Roßleben. An einem in der Bottendorfer Straße geparkten Dacia Sandero, fanden sich Eindellungen an der Fahrertür und dem Kotflügel. Die Beschädigungen lassen sich auf Fußtritte zurückführen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell