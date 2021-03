Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Nordhausen (ots)

Eine Nordhäuserin meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei und gab an, von einem Hund angegriffen und gebissen worden zu sein. Ihrer Aussage nach lief sie gegen 20.20 Uhr auf dem Fußweg der Gerhart-Hauptmann-Straße, als ihr auf Höhe des Nettomarktes ein Hund entgegengerannt kam. Bei ihr angekommen, soll der Hund unvermittelt zugebissen haben. Glücklicherweise war die Hand der Frau durch die Jacke geschützt, so dass diese unverletzt blieb und lediglich das Kleidungsstück beschädigt worden ist. Im Anschluss lief der Hund zurück zum Herrchen, der sein Tier daraufhin anleinte und in Richtung Van-der-Foehr-Damm davon lief. Die Geschädigte war sehr aufgelöst und nicht in der Lage genaue Details zu erzählen. Daher ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Wer das Geschehen beobachtet hat oder wem kurz nach 20 Uhr in der Gegend um den Nettomarkt in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein freilaufender Hund aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

